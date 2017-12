Schnäppchenjäger stürmten Elektromärkte

WIEN/RIED. Wilde Rabattschlacht: In der Wiener Innenstadt wurde eine Media Markt Filiale verwüstet, auch im Innviertel war der Andrang groß.

Großer Andrang in Ried. Bild: Scharinger

Das iPhone 7 um 499 Euro, ein Ultra-HD-Smart-TV um 333 Euro, ein Top-Notebook um 399 Euro – mit zahlreichen Schnäppchen lockte der Elektronik-Händler Media Markt am ersten verkaufsoffenen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen zum "Frühshoppen" von sechs bis neun Uhr morgens in seine Filialen.

Wer eines der Schnäppchen ergattern wollte, musste früh aus den Federn, war das Angebot doch streng limitiert. Noch vor dem Morgengrauen bildeten sich vor den Geschäften lange Schlagen.

Manche Artikel sollen schon um 6:05 Uhr nicht mehr verfügbar gewesen sein, kritisiert etwa eine erboste Kundin auf Facebook, die einen Laptop kaufen wollte. "Das ist einfach nur ein schlechter Scherz und Frotzelei der Leute", heißt es in dem Beitrag.

Wüste Szenen haben sich in einer Filiale in der Wiener Innenstadt abgespielt. In der Niederlassung im Einkaufszentrum "The Mall" gerieten offenbar Kunden im Kampf um die letzten TV-Geräte aneinander, wie auf Videos, die sich in sozialen Netzwerken verbreiteten, zu sehen ist.

Kleinere Geräte wie Fernbedienungen oder Controller fielen dabei aus den Regalen und wurden achtlos zertrampelt. Medienberichten zufolge soll der Schaden im vierstelligen Bereich liegen.

und wieder einmal gibt's sonderangebote beim mediamarkt... 10 minuten später schaut's dann so aus... pic.twitter.com/G5FISEily4 — Helmut Graf (@foto_graf_) 27. Dezember 2017

Auch in der Wiener Lugner City kam es zu einer Rangelei zwischen Käufern. Mitarbeiter mussten einschreiten, um die Situation zu beruhigen.

Groß war auch der Ansturm auf die Filiale in der Rieder Weberzeile. Als sich die Tore gegen sechs Uhr öffneten strömten Hunderte in das Geschäft, auch hier war ein Großteil der Ware binnen weniger Minuten vergriffen, wie dieses Video zeigt:

Auf Facebook äußerten viele Unverständnis. "Da habe ich ja wirklich etwas als Sozialpsychologe verpasst", witzelt etwa einer. Ein anderer meint gelassen: "Da lieg' ich lieber auf der Couch oder mach Sport oder trink in aller Ruhe ein gutes Kaffeetscherl...".

Und: Ganz offensichtlich hat nicht jeder Kunde für sich selbst eingekauft. Schon am Vormittag tauchten auf der Internetplattform willhaben.at mehrere Inserate für die TV-Geräte, die zuvor im Angebot waren, auf – originalverpackt und um einige hundert Euro teurer.

Video: Ansturm der Schnäppchenjäger auch in der Steiermark

Video: Alle Jahre wieder beginnt am 27. auch das große Umtauschen und Gutscheine einlösen. In vielen Shops hat auch der Ausverkauf schon begonnen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema