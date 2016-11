Schlafender aus Auto gezerrt und bestohlen

Dem 35-jährigen Rumänen wurden seine Geldbörse mit 2.000 britischen Pfund (2.341,29 Euro) sowie Kreditkarten und der Führerschein gestohlen. Die Täter flüchteten.

Der Fahrer war gemeinsam mit zwei Landsleuten auf der A4 von Wien Richtung Ungarn unterwegs gewesen, als sie beschlossen, auf einem Parkplatz eine Pause einzulegen. Gegen 4.00 Uhr wurden sie von einem Knall geweckt. Offenbar hatten Unbekannte die Windschutzscheibe eingeschlagen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Einer der Täter zog danach den Lenker aus dem Fahrzeug.

Gegen 9.00 Uhr riefen die Rumänen bei einer Tankstelle in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) die Polizei. Sie konnten den Beamten jedoch nicht den genauen Tatort mitteilen. Die Polizei Burgenland nimmt an, dass sich der Vorfall in Niederösterreich ereignet hat.