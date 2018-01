Salzburger stürzte von Balkon fast zehn Meter in die Tiefe

BISCHOFSHOFEN. Ein 23-Jähriger Salzburger stürzte beim Versuch, sich von einem Balkon abzuseilen, acht bis zehn Meter in die Tiefe. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Bild: Weihbold

Der Mann hatte mit Bekannten in einer Wohnung in Bischofshofen im Salzburger Bezirk St. Johann im Pongau Silvester gefeiert. Am Nachmittag des Neujahrstages wollte er die Wohnung verlassen. Weil sie seiner Meinung nach versperrt war, knotete er eine Decke und ein Paar Jeans aneinander und versuchte, sich vom Balkon der Wohnung im zweiten Stock abzuseilen.

Seine Abseilhilfe reichte aber nur bis zur Höhe des darunterliegenden Balkons. Von dort stürzte er in die Tiefe. Nachbarn hörten den Aufprall und riefen die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde der 23-jährige Pongauer ins Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Mann alleine in der Wohnung. Ob sie tatsächlich versperrt war, war zunächst noch unklar.

