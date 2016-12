Russen raubten Afghanen aus

In einer neutralen, informativen Berichterstattung sollte doch Platz sein für eine ausführliche Schreibweise.

Die 3 haben den Pass von Russland, von der Abstammung, Kultur und Religion handelt es sich jedoch um Tschetschenen.

Auszug aus der Wienerzeitung:

Auf der Straße sind junge Tschetschenen selten alleine, sondern geballt wie eine Faust. Tarnweste, Haube, Kapuzenpulli, Army-Hose - im Army-Shop sind sie gute Kunden. "Sie sind auf Kampf konditioniert. Für sie zählen Ringen, Kämpfen, Ehre. Doch was erreichst Du in Österreich damit außer einen Job als Security, Türsteher, Profiboxer?"