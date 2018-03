Rauchen im Auto führte auf A9 zu schwerem Unfall

Die Autokonzerne pfeifen sich zwar bei den Abgasen recht wenig, aber bei der Antiraucherkampagne sind sie voll dabei.



Da sind Aschenbecher nicht mehr in den horrenden Kaufpreisen inkludiert, schon gar nicht beleuchtete.



Habe mir für mein KFZ einen Aschenbecher nachgekauft, wobei ich mich frage, wieso sich dieses Ding so nennt.



Ein getränkedosenförmiges schwarzes Kunststoffding, dessen Deckel ständig zufällt und das nur in eine Halterung passt, die so liegt, dass man beim Ascheabstreifen oder Ausdämpfen den Arm nicht hinten verrenken muss.



Im Dunkeln in das Ding hineinzutreffen, ist nahezu unmöglich.



Ich hoffe, die missionarische Ärztekammer hat den Verletzten nicht die Behandlung verweigert!