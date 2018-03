Rad fehlte: Polizei stoppte Reisebus

die scheißen sich da nichts, so wie so manche Autohersteller, nur haben die halt die Rückendeckung der Politik und man sieht es nicht sofort, überhaupt wenn gelogen wird was das Zeug hält.



in diversen anderen Ländern kann man die Weiterfahrt halt noch mit "Trinkgeld" ausgleichen, so wie mutmaßliche gute Geschäfte bei öffentlichen Verkäufen aller Art.