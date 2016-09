Prozess gegen Amokfahrer: Gutachter widersprechen sich

GRAZ. Nach dem gestrigen Gutachter-Reigen soll heute ein Urteil fallen.

Richter Andreas Rom, der Vorsitzende des Grazer Geschworenensenates Bild: APA/ERWIN SCHERIAU/APA-POOL

"Gott sei dank geisteskrank", heißt es im Kriminellen-Jargon. Wer an einer Geisteskrankheit leidet, trägt im strafrechtlichen Sinn keine Schuld an seinen Taten und kann nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, sondern bloß in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Ist der Grazer Amokfahrer Alen R. (27), der im Juli 2015 drei Menschen tötete und Dutzende Passanten schwer verletzte, ein Fall für die Psychiatrie, oder ist er ein Schauspieler?

Gestern kamen im Prozess die psychiatrischen Gutachter zu Wort und dabei prallten die unterschiedlichen Expertenmeinungen aufeinander. "Kann es sein, dass er alles vorspielt, dass er flunkert?", fragte Richter Andreas Rom den Gutachter Jürgen Müller. Wie berichtet, behauptet der 27-Jährige, zur Tatzeit Schüsse gehört und sich verfolgt gefühlt zu haben. "Er hat Symptome dargeboten, die kann man nicht spielen. Ich schließe das aus, dass er lügt und etwas vorspielt", lautete die Antwort des Psychiaters. Er bescheinigte R. eine Schizophrenie und damit Schuldunfähigkeit.

Richter Rom kontert

"Gutachter halten alles für wahr, was der Betroffene sagt. Wenn wir das immer glauben würden, hätten wir zu 90 Prozent Freisprüche", warf der Richter ein. Anders als sein Kollege äußerte sich Gutachter Manfred Walzl. Bei R. liege zwar eine "kombinierte Persönlichkeitsstörung" vor, der Amokfahrer sei zur Tatzeit aber zurechnungsfähig gewesen.

Walzl verwies auch auf ein Beweisvideo, das R. bei seiner Fahrt zeigte. Da reihte er sich mit seinem SUV in eine Autokolonne ein und fuhr erst bei Grün weiter. "Verzeihen Sie, aber wenn ich in Panik bin, bleibe ich nicht bei Rot stehen. Da tue ich mich schwer damit, das zu glauben", sagte der Sachverständige. Als R. in die Nervenklinik verlegt worden sei, habe er einen Freudentanz aufgeführt. "Das hat mich in meiner Meinung zur Zurechnungsfähigkeit bestärkt", so Walzl. Über die Schuldfrage entscheiden die Geschworenen. Ein Urteil soll heute fallen.

Der Prozess geht heute ab 9 Uhr mit den Schlussplädoyers ins Finale. Die OÖN werden auf nachrichten.at live berichten.

