Polizist stürzte mit Auto ab und landete auf scharfer Granate

TARRENZ. Kurioser Unfall im Bezirk Imst in Tirol: Ein Polizist wurde wegen des Fundes einer Granate alarmiert, kam mit dem Auto von der Fahrbahn ab – und stürzte ausgerechnet auf das Kriegsrelikt.

Das Fahrzeug landete in einer Schotterrinne. Bild: www.feuerwehr-tarrenz.at

Der Mann hatte offensichtlich großes Glück, denn wie sich später herausstellte, war die Granate noch scharf. Aber zurück zum Anfang: Am Sonntag wurde im Bereich der so genannten Grieslehne – dabei handelt es sich um einen durch einen Schranken gesicherte Weg, der in einer Schotterrinne endet – eine Granate entdeckt. Wie die Tiroler Tageszeitung berichtete, machte sich daraufhin ein Polizist auf den Weg zum Fundort.

Fast angekommen, stürzte der Pkw über eine Schotterrinne einige Meter ab. Das Auto kam auf dem Dach zu liegen, der Beamte konnte sich unverletzt aus dem schwerbeschädigten Fahrzeug befreien. Was er da wohl noch nicht wusste: Die Motorhaube des Wagens war nur wenige Zentimeter über der scharfen Granate zum Liegen gekommen.

(Bild: www.feuerwehr-tarrenz.at)

Die Einsatzkräfte, die daraufhin alarmiert wurden, mussten höchste Vorsicht walten lassen. Ein Abschleppunternehmen übernahm die Bergung mittels Kran ohne das Fundstück zu berühren. Während die Feuerwehr das Gelände absperrte, rückten Experten des Entminungsdienstes aus Wien an. Sie sprengten die Granate vor Ort. Verletzt wurde niemand.

