Polizist beim Scheinkauf von Marihuana von Jugendlichen attackiert

das ist den Politikern anscheinend egal,wenn sich unsere Ordnungshüter ständig übergriffen ausgesetzt sind.warum schiebt man eigentlich jugendliche nicht ab,wenn diese nur herumlungern und Straftaten begehen.und heuer kann kein Politiker in wien behaupten,sie haben am Jahresende nur 20tote in wien.den mittlerweile sind es bist jetzt schon 10 mordfälle.