Polizei forschte Einbruchsbande aus

WIEN. Die Polizei Burgenland hat eine in Wien, Niederösterreich und im Burgenland tätige Einbrecherbande ausgeforscht.

Zwei Mitglieder befinden sich in Haft, einer wurde auf freiem Fuß angezeigt, gab die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag bekannt. Die Gruppe soll für 57 von August bis Oktober 2016 verübte Einbruchsdiebstähle mit einem Gesamtschaden von etwa 58.000 Euro verantwortlich sein.

Der Bande war man auf die Spur gekommen, als ein 34-jähriger und ein 32-jähriger Slowake im Oktober 2016 in eine Wohnhausanlage in Neusiedl am See eingebrochen waren. Der Ältere konnte dabei geschnappt werden. Die Ermittler des Bezirkspolizeikommandos Neusiedl am See ordneten den beiden daraufhin weitere Einbruchsdiebstähle in Autos, Wohnungen, Häuser, Kellerabteile und Tiefgaragen zu.

Außerdem wurden ein 27-jähriger Schweizer und eine noch unbekannte slowakische Staatsbürgerin als mutmaßliche Mitglieder der Bande ausgeforscht. Ein weiteres Mitglied, ein 37-jähriger Slowake, wurde im November gefasst. Die Gruppe soll in den Bezirken Neusiedl am See, Bruck an der Leitha, Wien-Umgebung, Mistelbach und Wien aktiv gewesen sein.

Der 34-Jährige sowie der 37-jährige befinden sich laut Landespolizeidirektion Burgenland in Haft. Der 27-jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Nach dem 32-Jährigen wird per internationalem Haftbefehl gesucht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 31 - 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema