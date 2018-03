Polizei entdeckt Cannabisplantage dank Wasserschaden

ST. KANZIAN. Zuerst nur von der Feuerwehr zur Unterstützung benötigt, wurde die Polizei in Kärnten neben einem Wasserschaden noch auf etwas Anderes aufmerksam.

Die Polizei entdeckte über 1.000 Gramm Cannabiskraut. Bild: Reuters

Ein Unwetter hat die Polizei in Kärnten zu einer Cannabisplantage geführt. Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, war die Polizei im Dezember von der Feuerwehr zur Unterstützung angefordert worden, weil das Haus eines 48-Jährigen in St. Kanzian am Klopeinersee (Bezirk Völkermarkt) unter Wasser stand. Neben dem Wasserschaden stießen die Beamten auf einen Raum mit rund 200 Cannabispflanzen.

"Man könnte sagen, die höhere Gewalt hat uns geholfen - für den Hausbesitzer war es aber natürlich doppeltes Pech", sagte Rudolf Stiff vom Bezirkspolizeikommando Völkermarkt auf APA-Anfrage. Die Pflanzen standen teilweise schon in Blüte, einige von ihnen waren noch im Wachsen. Stiff: "Insgesamt haben wir 1.073 Gramm Cannabiskraut sichergestellt." Der 48-Jährige wird angezeigt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema