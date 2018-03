Pkw stürzte in Kanal - Fahrerflüchtigen stark unterkühlt gefunden

LUSTENAU. Ein 28-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag in Lustenau (Bez. Dornbirn) Fahrerflucht begangen, nachdem er mit seinem Pkw in den Rheintalbinnenkanal gestürzt war.

Da angenommen werden musste, dass er durchnässt und auch bald unterkühlt sein wird, wurde nach ihm gefahndet. Er konnte stark unterkühlt, aber rechtzeitig aufgefunden werden.

Der Unfalllenker war vor seinem Sturz in den Kanal gegen 3.15 Uhr mit zwei geparkten Fahrzeugen kollidiert und zu Fuß ins Schweizer Ried geflüchtet. Eine Suchmannschaft fand ihn schließlich in der Nähe der Senderbrücke neben einem Bach liegend. Er war leicht verletzt, aber bereits stark unterkühlt, so die Polizei, und wurde ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.

