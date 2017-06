Pkw-Lenkerin übersah Motorrad: 82-Jährige tot

REUTHE. Eine 82-jährige Frau ist in der Nacht auf Montag im Landeskrankenhaus Feldkirch nach einem schweren Unfall gestorben.

Eine 73-jährige Autofahrerin hatte am späten Sonntagnachmittag in Reuthe beim Einbiegen auf die Bregenzerwaldstraße (L200) ein Motorrad übersehen. Bei der Kollision wurden sechs Personen verletzt, die 82-Jährige, der Biker und seine Sozia schwer.

Der Motorradfahrer krachte gegen 17.45 Uhr mit voller Wucht gegen die Pkw-Fahrerseite, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Durch den Aufprall wurden der Motorradfahrer und seine Begleiterin 35 bzw. 50 Meter durch die Luft geschleudert und blieben schwer verletzt am Straßenrand liegen.

Die 82-Jährige im Auto der 73-Jährigen wurde an Ort und Stelle reanimiert und anschließend mit dem Rettungshubschrauber C8 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Dort starb sie in der Nacht. Die 23-jährige verletzte Motorrad-Beifahrerin brachte der Hubschrauber C45 in das Klinikum Friedrichshafen (Baden-Württemberg).

Die vier anderen Verletzten wurden in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

