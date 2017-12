Österreich ist Europameister im Zubetonieren

Darum wird die dritte Piste gebaut, verankert im Regierungsprogramm.

Auf den fruchtbarsten Böden des Landes.



Darum sagt Frau Kraker, so etwas wie die dritte Piste, dass Umweltschutz Projekte kippt, das passiert uns nie wieder.



Darum wird der Umweltanwalt in seinen Rechten eingeschränkt.



Darum werden reine Lippenbekenntnisse abgegeben, in OÖ wiederholte Male,

WIR BEKENNEN UNS ZUM BODENSCHUTZ und in jeden einzelnen Fall wird erst wieder gegen den Bodenschutz entschieden.



Dafür sind wir Europameister