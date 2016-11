Neun Securitys missbrauchten monatelang 13-Jährige

Die Männer im Alter zwischen 20 und 49 Jahren wurden wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen angezeigt, bestätigte Polizeisprecher Patrick Maierhofer einen entsprechenden Medienbericht.

Das Mädchen war am Sonntag wegen eines Notfalls, der nicht im Zusammenhang mit dem Missbrauch steht, ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort vertraute sie sich den Ärzten an, diese verständigten die Polizei. Informiert wurde auch das Jugendamt, dem die Familie des Mädchens bereits bekannt war. "Die Mutter hat schon in der Vergangenheit um Unterstützung gebeten. Im vergangenen halben Jahr hatten wir aber keinen Kontakt mehr", sagte Jugendamt-Sprecherin Herta Staffa.

Treffen meist in Einkaufszentrum

Im August soll die 13-Jährige im Einkaufszentrum "The Mall" in Wien-Landstraße die Mitarbeiter der Security-Firma kennengelernt haben. In den folgenden Monaten soll sie sich nach den bisherigen Ermittlungen immer wieder mit den Männern für einvernehmlichen Geschlechtsverkehr getroffen haben.

Die Treffpunkte soll die Jugendliche teilweise via Whatsapp mit den Männern vereinbart haben. "Der Großteil der Missbrauchshandlungen hat sich im Einkaufszentrum bzw. im Nahbereich abgespielt", berichtete der Polizeisprecher.

Mädchen gab falsches Alter an

Die Jugendliche gab in einer ersten Befragung an, dass die Handlungen immer freiwillig waren. Sie habe für die sexuellen Kontakte Geld erhalten. Weil das Mädchen erst 13 Jahre alt ist, wurden die Männer bei der Staatsanwaltschaft wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen angezeigt, schilderte der Polizeisprecher. Gegenüber den Beschuldigten habe die 13-Jährige behauptet, dass sie 19 bzw. 20 Jahre alt sei, gaben die Securitys an. "Die Einvernahmen laufen noch, einige Männer sind bereits geständig", sagte Maierhofer. Sie hätten glaubwürdig dargelegt, dass sie das wirkliche Alter der 13-Jährigen nicht gewusst hatten.

Noch ausständig war am Dienstag die Einvernahme der jungen Wienerin. Sie befand sich noch im Krankenhaus. "Dort ist sie geschützt, es ist keine weitere Gefährdung ersichtlich", sagte Staffa. Mitarbeiter des Jugendamts werden sich den Fall nun "in Ruhe anschauen".

Das Einkaufszentrum hat eigenen Angaben zufolge bereits am Montag die Zusammenarbeit mit der Security-Firma beendet und das Personal zur Gänze ausgetauscht. "Wir bedauern den Vorfall zutiefst", hieß es in einer Stellungnahme von "The Mall".