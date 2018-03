Nach Messerattacke - Doppelbewachung von Objekten noch bis zum Abend

WIEN. Nachdem in der Nacht auf Montag ein Mann einen Wachsoldaten vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien-Hietzing attackiert hat und von diesem erschossen worden ist, hatte das Bundesheer für 72 Stunden eine Doppelbewachung von Objekten angeordnet.

Streifenwagen vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien. Bild: APA/HANS PUNZ

Diese doppelte Besetzung durch Soldaten läuft am Donnerstagabend aus, künftig soll wieder ein Wachposten im Einsatz sein.

Der Soldat befand sich am Donnerstag weiter im Spital. Er hatte bei dem Angriff eine Schnittverletzung am rechten Oberarm erlitten. "Zumindest die nächsten Tage wird er noch in der militärischen Sanitätseinrichtung bleiben", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer.

Das Bundesheer trifft außerdem "weitere Maßnahmen, um die militärische Sicherheit zu erhöhen". Wie genau die aussehen sollen, wurde nicht kommuniziert. Zu Wochenbeginn hatte es geheißen, dass etwa Nachbesserungen bei der Ausrüstung, zum Beispiel Kugelschutzwesten oder eine Änderung bei der Bewaffnung, im Raum stehen.

Der 26-jährige Mohamed E. - so der Name des erschossenen Österreichers mit ägyptischen Wurzeln - hegte laut Innenministerium Sympathie für den politischen Islam. Die Ermittler werten weiterhin sichergestellte Datenträger sowie sein Handy aus.

