Nach Messer-Attacke: Familienvater auf dem Weg der Besserung

WIEN. Nach den Messer-Attacken eines Afghanen vor zwei Wochen in Wien-Leopoldstadt, bei der vier Personen niedergestochen wurden, ist das am schwerst verletzte Opfer auf dem Weg der Besserung.

Der Tatort in Wien-Leopoldstadt Bild: (APA/HERBERT PFARRHOFER)

Der 67-Jährige wird ebenso wie seine Frau und Tochter noch im Traumazentrum der AUVA in Meidling behandelt. In einer Aussendung am Mittwoch bedankte sich die Familie bei den Ärzten.

Der 23-jährige Beschuldigte befindet sich wegen versuchten Mordes in U-Haft. Nachdem er vergangene Woche in der Justizanstalt Josefstadt auf mehrere Justizwachebeamte losgegangen war und dabei einen Beamten verletzte, wurde er in die Abteilung für Forensische Akutpsychiatrie im Otto Wagner Spital verlegt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema