Nach Felssturz: Siedlung tagelang nur zu Fuß erreichbar

RADENTHEIN. Nach einem Felssturz ist eine Siedlung in der Kärntner Gemeinde Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) vorerst nur zu Fuß erreichbar.

Wegen des Felssturzes sind sieben Häuser vorerst nur zu Fuß erreichbar. (Symbolfoto) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein Felssturz in der Gemeinde Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) hat eine Siedlung vom Verkehrsnetz abgeschnitten. Wie die Polizei in einer Aussendung mittelte, hatte der Felssturz in der Nacht auf Donnerstag eine Straße auf der Länge von 20 Metern verschüttet, es gibt keine Umfahrungsmöglichkeit. Sieben Wohnhäuser mit 28 Bewohnern sind deshalb vorerst nur zu Fuß erreichbar.

Am kommenden Dienstag ist eine Besichtigung der Gefahrenstelle mit dem Landesgeologen geplant. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Sperre des Genossenschaftsweges aufrecht, die Häuser müssen aber nicht evakuiert werden.

