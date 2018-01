Nach Familiendrama in Wien: Zehnjährige gestorben

WIEN. Eine Bluttat innerhalb einer Wiener Familie hat nunmehr ein drittes Todesopfer gefordert: Nachdem am Mittwoch die Leichen beider Elternteile entdeckt worden waren, ist die zehnjährige Tochter in der Nacht auf Donnerstag im Spital gestorben.

Ein Großaufgebot an Polizeikräften sicherte den Schauplatz der Tat in der Miesbachgasse in Wien-Leopoldstadt. Bild: APA

Das Mädchen war leblos in der Wohnung der Familie in der Leopoldstadt aufgefunden worden. Der Vater (41) war zuvor durch einen Fenstersturz zu Tode gekommen. Die Polizei entdeckte daraufhin das Kind sowie dessen erstochene Mutter (45).

Die Kleine wurde zu reanimieren versucht und ins Wiener Donauspital gebracht. Nach Angaben von Christoph Mierau, Sprecher des Krankenanstaltenverbundes (KAV), ist der Tod gegen 2.30 Uhr eingetreten. Die schweren Halsverletzungen seien der Zehnjährigen durch Strangulation mit einer Art Gummischnur beigebracht worden, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer der APA. Das Mädchen war nicht ansprechbar ins Krankenhaus gekommen und dann auch nicht mehr aufgewacht.

Die Obduktionen der Eltern waren für heute, Donnerstag, angesetzt. Die Ergebnisse werde es laut Steirer am späteren Nachmittag geben. Mit Hilfe der Gerichtsmedizin sollte der genaue Ablauf der Taten geklärt werden. Die Ermittler gingen davon aus, dass der Familienvater (41), ein unbescholtener Angestellter, verantwortlich zu machen sei. Danach habe er sich wohl in Selbstmordabsicht aus dem Fenster gestürzt.

Welche Umstände die beiden Tötungsdelikte ausgelöst hatten und in welcher Reihenfolge sie durchgeführt wurden, war nach Angaben von Steirer noch ungewiss. Bezüglich des Motivs wurden am Donnerstag Angehörige befragt. Die Familie sei zuvor nicht polizeilich aufgefallen, sagte die Sprecherin. "Es gab keine bekannten Vorfälle und keine vorhergegangenen Einsätze."

Passanten entdeckten Mittwochvormittag die Leiche des Mannes im Bereich Miesbachgasse bei der Oberen Augartenstraße und verständigten die Polizei. Die Wohnung wurde aufgebrochen. Dort wurde das ganze Ausmaß des Falles klar. Die Leiche der 45-jährigen Ehefrau, eine gebürtige Serbin, wies mehrere Stichverletzungen auf. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Das einzige Kind des Paares, die zehnjährige Tochter, wurde mit lebensgefährlichen Halsverletzungen aufgefunden. Sie sollte das Bewusstsein nicht wiedererlangen.

Bluttaten in der Familie: Eine Chronologie

In den vergangenen Jahren wurden in Österreich mehrfach unfassbar erscheinende Bluttaten mit Angehörigen als Opfer verübt.

24. September 2017: Ein 14-Jähriger tötet in Götzis (Vorarlberg) seinen schlafenden Vater mit einem Messer und verletzt seine Mutter schwer. Der psychisch Kranke überlebt seinen Suizid-Versuch knapp.

1. Dezember 2016: In Böheimkirchen (Bez. St. Pölten) erschießt eine Frau ihre drei Kinder, Mutter und Bruder. Dann richtet sie sich selbst.

2. Oktober 2016: Ein Polizist erschießt in Wien seine schwangere Freundin und erwürgt am nächsten Tag seinen 21 Monate alten Sohn. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt.

25. Mai 2012: Ein 37-Jähriger holt seine beiden Kinder aus einer Volksschule in St. Pölten, erschießt seinen Sohn und richtet sich selbst.

13. Mai 2008: Ein 39-jähriger PR-Berater tötet seine Frau in Wien mit einer Axt, dann ermordet er in Ansfelden seine Eltern und seinen in Linz lebenden Schwiegervater.

