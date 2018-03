Mercedes um eine Million Euro geht nach Vorarlberg

DORNBIRN. Es gibt nur 99 Stück davon und ein Exemplar kostet eine Million Euro: Ein Vorarlberger gönnt sich offenbar einen Mercedes Maybach G650 Landaulet.

Er ist mehr als fünf Meter lang und mehr als zwei Meter hoch, hat einen Radstand von 3428 Millimetern und fast einen halben Meter Bodenfreiheit: Der G 650 Landaulet von Mercedes ist eine ungewöhnliche Kombination aus Chauffeurslimousine und Offroader.

Einer der streng limitierten Luxus-Wagen mit 630 PS, souveränem V12 Motor, Portalachsen, elektrischem Stoffverdeck und einer exklusiven Ausstattung im Fondabteil geht nun nach Vorarlberg, wie VOL.at berichtet. Noch bis Sonntag ist der Luxus-SUV im Schauraum von Mercedes Schneider in Dornbirn ausgestellt.

Bestellt wurde er schon vor mehr als einem Jahr, sagt Autohändler Werner Antoniazzi im Interview mit Ländle TV. Käufer kommen dann auf eine Warteliste, erst nach einem bestandenem Background-Check wird das edle Stück aus den USA geliefert.

2017 wurde der G650 Landaulet auf der Motorshow in Genf vorgestellt. Limitiert auf lediglich 99 Stück waren sämtliche Fahrzeuge fast sofort verkauft – in den Mittleren Osten, nach Russland, hauptsächlich aber in Europa. Und einer geht nun offensichtlich nach Vorarlberg.

