Mehrere schwere Skiunfälle in Vorarlberg, Tirol und Salzburg

SALZBURG. Mehrere schwere Skiunfälle überschatten in Vorarlberg, Tirol und Salzburg die Weihnachtsfeiertage.

(Symbolbild) Bild: VOLKER WEIHBOLD

In Lech in Vorarlberg ist ein 17-jähriger Skitourengeher in der Nacht auf heute nach stundenlanger Such- und Bergungsaktion in Sicherheit gebracht worden. Obwohl ihm seine Eltern davon abgeraten hatten, unternahm ein 17-jähriger Brite am Christtag in Lech alleine eine Skitour und kehrte bis zum Abend nicht zurück. Er hatte sich laut Polizei in steilem und felsdurchsetzten Gelände verstiegen. Nach einer Suchaktion konnte der Jugendliche gefunden und gegen 1.30 Uhr leicht verletzt in Sicherheit geflogen werden.

Der Jugendliche war von der Skispur abgekommen und setzte an seinen Vater eine Standortmeldung per SMS ab, bevor der Handykontakt abriss. Gegen 21.30 Uhr wurde er bei einem Felsvorsprung vom Notarzthubschrauber C8 gesichtet - die Position wich mehrere hundert Meter von der abgesetzten Koordinatenmeldung ab. Einheiten der Alpinpolizei und der Bergrettung führten den leicht unterkühlten Burschen in flacheres Gelände, wo er durch den nachtflugtauglichen Rega-Notarzthubschrauber mit dem Windenseil aufgenommen wurde.

Hubschraubereinsätze nach schweren Skiunfällen in Tirol

In Rohrberg im Zillertal stürzte ein 15-jähriges Mädchen laut Polizei über den Pistenrand sieben Meter weit über steiles Gelände in einen angrenzenden Wald ab.

Das einheimische Mädchen hatte am Nachmittag des Christtags im Skigebiet "Zillertal Arena" in einer Kompression die Kontrolle über seine Skier verloren. Nach der Bergung aus dem Waldstück musste die Jugendliche mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden.

Etwa zur selben Zeit hatten die Einsatzkräfte in Neustift im Stubaital (Bez. Innsbruck-Land) eine fast identische Situation vor sich. Hier war eine 18 Jahre alte Niederländerin im Skigebiet Stubaier Gletscher aus noch unbekannter Ursache in steiles Waldgelände abgestürzt. Es war eine Taubergung mit dem Hubschrauber notwendig. Die Urlauberin wurde mit Brust- und Rückenverletzungen ebenfalls nach Innsbruck geflogen.

Für eine 59 Jahre alte Deutsche Tourengeherin begann Weihnachten bereits am Heiligen Abend mit einem schweren Unfall. Sie erlitt bei einem Sturz bei der Abfahrt vom Schwarzberg im Gemeindegebiet von Kirchberg (Bez. Kufstein) schwere Verletzungen. Auch sie musste mit dem Tau geborgen werden. Der Hubschrauber lieferte sie im Bezirkskrankenhaus Kufstein ein.

Vier Skiunfälle mit Kollisionen in drei Stunden im Pongau in Salzburg

Vier Skiunfälle mit Kollisionen innerhalb von drei Stunden registrierte die Polizei Salzburg am Montag, wie sie am Dienstag mitteilte. Drei der Zusammenstöße passierten in Wagrain, einer in Obertauern.

Um die Mittagszeit rammte ein 43-jähriger Deutscher eine 52-jährige Niederländerin, die neben einer Skihütte in Wagrain stand. Die Frau erlitt durch die Wucht des Anpralles einen zweifachen Beckenbruch zu und musste ins Klinikum Schwarzach gebracht werden. Der Deutsche blieb unverletzt.

Kurz zuvor wurde eine 20-jährige Deutsche von einem unbekannten männlichen Skifahrer von hinten niedergefahren und kam zu Sturz. Danach fuhr der Mann davon. Die Frau erlitt Verletzungen am linken Ellbogen und am rechten Daumengelenk.

Um 14.20 Uhr musste ein 14-jähriger Niederländer einem unbekannten Skifahrer ausweichen, um eine Kollision zu verhindern und stieß dabei gegen eine auf der Piste stehende 39-jährige Deutsche. Sie wurde beim Anprall an der linken Schulter schwer verletzt, der junge Niederländer zog sich eine Prellung am linken Knie zu. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde ein Ski des 14-Jährigen ab- und die Bindung bei einem Ski der Frau ausgerissen.

In Obertauern prallten um 11.20 Uhr zwei mit hoher Geschwindigkeit fahrende Männer seitlich zusammen. Einer erlitt dabei einen Teilbruch des linken Schienbeinkopfes, der zweite Rippenprellungen und Blutergüsse.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema