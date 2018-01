Mehr als 50 Einsätze pro Tag für die Flugretter

WIEN. Wenn es schnell gehen muss, sind die Rettungshubschrauber des ÖAMTC das Rückgrat des österreichischen Rettungswesens. 18.251 Einsätze leisteten die Flugretter im Vorjahr.

Herz- und Kreislauferkrankungen sind der häufigste Einsatzgrund für die Christophorus-Hubschrauber Bild: Weihbold

Wie auch in den Jahren zuvor waren mit rund 36 Prozent der Einsätze internistische Notfälle wie akute Herz- und Kreislauferkrankungen der mit Abstand häufigste Einsatzgrund. Mit 14,7 Prozent folgen an zweiter Stelle Unfälle bei der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit oder im Haushalt. Verkehrsunfälle waren der Auslöser für knapp acht Prozent der Alarmierungen.

Am häufigsten starteten im Vorjahr die Notarzthubschrauber Christophorus Europa 3 in Suben in Oberösterreich sowie Christophorus 9 in Wien. Sie absolvierten jeweils 1675 Einsätze, das sind 4,6 Flüge pro Tag. Danach folgten Christophorus 6 in der Stadt Salzburg (1449) und Christophorus 12 in Graz (1445). Auch der in Oberwart im Burgenland stationierte Christophorus 16 flog heuer erstmals mehr als 1000 Einsätze.

Die meisten Einsätze gab es mit 4040 in Niederösterreich. In Oberösterreich hoben die Flugretter im Vorjahr 2734 Mal ab.

