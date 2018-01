Maskierter überfiel Tankstelle in Niederösterreich

BRUCK/LEITHA. Eine Tankstelle in Bruck a.d. Leitha ist am späten Abend des Neujahrstages der Schauplatz eines Überfalls gewesen.

Die Polizei bittet nach einem Überfall am Neujahrstag in Bruck a.d. Leitha um Hinweise. Bild: vowe

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich entkam ein Bewaffneter mit der Tageslosung.

Verübt wurde der Überfall nach Geschäftsschluss. Die Angestellte händigte ihm ihre Handtasche samt Tageslosung und Mobiltelefon aus. Der vorerst Unbekannte flüchtete laut Polizei zu Fuß mit der Beute.Der Täter hatte sich mit einem Tuch maskiert.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet nach dem Überfall am Neujahrstag in Bruck a.d. Leitha um Hinweise. Der mit einem Tuch maskierte, bewaffnete Täter forderte Bargeld von einer Mitarbeiterin, die nach Geschäftsschluss gegen 22.20 Uhr die Tankstelle verließ.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ. Die Höhe der Beute war vorerst unbekannt. Der Täter hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich und war schwarz gekleidet, teilte die Exekutive am Dienstag in einer Aussendung mit. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bruck an der Leitha (Tel. 059133-3320) erbeten.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema