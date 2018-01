Lift war defekt: Wintersportler saßen am Loser fest

ALTAUSSEE. Rund 40 Wintersportler sind am Freitag am Loser im steirischen Ausseerland auf einem Vierersessellift festgesessen.

Die Bahn hatte gegen 14.00 Uhr plötzlich einen Defekt. Mehrere Dutzend Männer und Frauen vom Lift-Personal, der Bergrettung und der Alpinpolizei retteten die Skifahrer und Snowboarder. Niemand wurde verletzt, bestätigte Geschäftsführer Rudolf Huber entsprechende Medienberichte.

"Wir hatten am Mittwoch ein Wintergewitter und einen Blitzeinschlag", sagte der Bahnbetreiber. Er vermutet, dass der technische Defekt damit etwas zu tun haben könnte. Freitagabend war man mit der Fehlersuche beschäftigt, aber zuversichtlich, dass der Loserfensterlift am Samstag wieder in Betrieb sein wird. Die beiden anderen Sessellifte sowie die vier Schlepplifte waren vom Ausfall nicht betroffen.

