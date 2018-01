Lawinenabgang und Unfall - Zwei Tote in Ischgl

ISCHGL. Ein Lawinenabgang und ein Unfall beim Skifahren im Skigebiet in Ischgl im Bezirk Landeck haben am Donnerstag zwei Todesopfer gefordert.

Bei dem Lawinenabgang, der sich kurz vor 14.00 Uhr ereignet hatte, wurde ein Wintersportler verschüttet. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Das Lawinenopfer soll gemeinsam mit zwei Begleitern im freien Skigelände abgefahren sein. Nach Angaben der Bergbahnen fuhr das Trio in Richtung einer seit zwei Tagen gesperrten Piste. Im Bereich des Velilltales wurde einer der Skifahrer von einer Lawine verschüttet und konnte von seinen Begleitern nur noch tot geborgen werden.

Die anderen beiden Wintersportler wurden von der Bergrettung und der Pistenrettung aus dem Gefahrenbereich geholt und ins Tal transportiert. Laut den Bergbahnen soll es sich bei dem Opfer um einen 43-jährigen Urlauber aus Tschechien handeln. Die Pistenretter wurden gegen 13.45 Uhr alarmiert.

22-Jähriger starb nach Skiunfall

Rund 30 Minuten vor dem Lawinenabgang hat ein 22-jähriger Schweizer bei einem Skiunfall in Ischgl tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtete, war der Urlauber gemeinsam mit seinem Bruder im freien Skiraum in walddurchsetztem Gelände abgefahren und gestürzt.

Der junge Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Unfall hatte sich neben der sogenannten "Bodenalpenbahn" ereignet.

Tirol steht Wochenende mit kritischer Lawinensituation bevor

Tirol rüstet sich für ein Wochenende mit kritischer Lawinensituation. Verbreitet herrscht Lawinenwarnstufe "4", also die zweithöchste Gefahrenstufe. Insbesondere in den Gebieten rund um die Bezirke Reutte, Landeck und Imst steige die Gefahr ab morgen, Freitag, durch starken Schneefall an.

Der Lawinenwarndienst der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz des Landes riet daher dringend von Skitouren und Variantenfahrten ab und rief zu genereller Vorsicht im Gelände auf. "Bei einer Lawinenwarnstufe 4 sprechen wir von einer großen Lawinengefahr. Aufgrund der prognostizierten Wetterverhältnisse rechnen wir mit einem erhöhten Einsatzaufkommen am Wochenende", betonte Rudi Mair vom Lawinenwarndienst.

Im ganzen Land gelte erhöhte Alarmbereitschaft. Zudem suchte Tirol beim Österreichischen Bundesheer um einen Assistenzeinsatz und die Bereitstellung eines Hubschraubers am Stützpunkt in Vomp an. So könnten die zivilen Einsatzkräfte unterstützt bzw. Erkundungsflüge für die Lawinenkommissionen durchgeführt werden. Weitere Sperren von exponierten Straßen und Wanderwegen seien durchaus möglich, hieß es.

"Die Lage bleibt jedenfalls bis Sonntag kritisch: Triebschnee- und selbstausgelöste Nassschneelawinen sind jederzeit möglich", betonte Mair. Über 2.000 Metern Höhe würden große Mengen an Neuschnee und Wind für eine gefährliche Konstellation sorgen. Darunter seien es die großen Regenmengen und der damit verbundene Festigkeitsverlust der Schneedecke, die die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen erzeugten. Die Experten warnten davor, die gesicherten Pisten zu verlassen.

Im Niederschlagsschwerpunkt, von den Lechtaler Alpen über die Arlberg- und Verwallregion bis in das Paznauntal, seien bis Freitagfrüh 80 bis 120 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt. Vom Wetterstein bis zum Wilden Kaiser Gebirge könnten es bis zu 70 Zentimeter sein, in Osttirol zwischen 20 (Lienzer Dolomiten) und 50 (Tauernhauptkamm). In den übrigen Regionen Tirols werden maximal 20 bis 40 Zentimeter zusammenkommen.

Straßen gesperrt

Wegen Lawinengefahr und anhaltend starker Schneefälle waren am Donnerstag in Tirol auch einige Straßen gesppert. Unter anderem musste die Reschen Straße (B180) zwischen Kajetansbrücke und Nauders in beiden Richtungen wegen drohender Lawinen gesperrt werden, ebenso die Engadiner Straße (B184) auf Höhe Kajetansbrücke.

Ebenfalls wegen Lawinengefahr gesperrt waren die Pitztal Straße (L16) zwischen St. Leonhard und Mandarfen in St. Leonhard im Pitztal, die Kaunertal Straße (L18) im gesamten Verlauf, die Venter Landesstraße (L240) zwischen Zwieselstein und Vent, die Ladiser Straße (L286) im gesamten Verlauf und die Spisser Landesstraße (L348) auf Höhe Staatsgrenze Spiss. Der ÖAMTC riet dazu, bei Fahrten in Westösterreich unbedingt Winterketten mitzuführen. Derzeit komme es zu zahlreichen Behinderungen wegen hängen gebliebener Fahrzeuge, hieß es.

