Kriminalisten klärten Überfälle: Drei Täter in Haft

GRAZ/FÜRSTENFELD. Steirische Polizisten haben zwei Überfälle geklärt, einen kurz nach der Tat Donnerstagfrüh und einen vom vergangenen Wochenende. Dies teilte die Landespolizeidirektion mit.

Ein 18-Jähriger hatte in der Früh eine Verkäuferin mit einem Messer eines Lebensmittelgeschäfts in Fürstenfeld bedroht. In Graz wurde ein Trio ausgeforscht, das am Wochenende zwei Jugendliche vor einer Diskothek beraubt hatte. Der Verdächtige hatte gegen 8.20 Uhr das Lebensmittelgeschäft in Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) betreten. Der Maskierte bedrohte die Verkäuferin mit einem langen Messer und flüchtete nach der Tat zu Fuß mit einem Bargeldbetrag. Die Angestellte verständigte sofort die Polizei, woraufhin eine Alarmfahndung ausgelöst wurde. Eine dreiviertel Stunde später nahmen Polizisten aufgrund der guten Personenbeschreibung des Räubers einen 18-Jährigen im Stadtgebiet fest. Er hatte auf der Flucht seine bei der Tat getragene Kleidung verbrannt und sich umgezogen. Die Einvernahme des mutmaßlichen Räubers dauerte am Nachmittag noch an.

Bei dem Raubüberfall in der Nacht auf Sonntag hatten sich ein 16-jähriger Grazer und ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz auf einem Parkplatz in der Nähe einer Diskothek am Weblinger Gürtel aufgehalten. Gegen 23.00 Uhr näherten sich ihnen drei Unbekannte und forderten Bargeld. Nachdem sich die Jugendlichen geweigert hatten, ihnen Geld zu geben, schlugen zwei der Verdächtigen auf ihre Opfer ein und entwendeten ihnen eine Baseballkappe. Die beiden wurden verletzt und flüchteten sich in die Diskothek.

Einer der drei Angreifer, ein 17-jähriger in Graz wohnhafter Türke, begab sich dann ebenfalls in die Diskothek. Die beiden Opfer sahen ihn und riefen die Polizei und der Bursch wurde vorläufig festgenommen. Einer seiner Komplizen, ein in Graz wohnender 16-Jähriger aus der Russischen Föderation stellte sich einige Stunden später auf der nahen Polizeiinspektion Kärntnerstraße. Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Kriminalisten nun auch den dritten Angreifer, einen 16-jährigen in Graz wohnhaften Bosnier, aus. Die beiden 16-Jährigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, der 17-Jährige wurde angezeigt.

