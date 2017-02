Kokain in Flüchtlingsunterkunft gelagert: Drei Festnahmen

DORNBIRN. Die Vorarlberger Polizei hat drei Asylwerber festgenommen, die unter dem Verdacht stehen, "in größerem Stil" mit Drogen gehandelt zu haben.

Bei einer Hausdurchsuchung im Caritas-Flüchtlingsheim "Langer Trog 7" wurden 40 Gramm Kokain entdeckt. Die drei Männer im Alter von 24, 25 und 34 Jahren stammen aus Russland, Syrien und dem Irak.

Wie erst am Montag bekannt wurde, durchsuchte die Polizei bereits Ende Jänner mehrere Wohnungen in der Flüchtlingsunterkunft. Ermittelt wurde zuvor schon mehrere Wochen, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Die drei Beschuldigten sind nicht geständig bzw. schwiegen zu den Vorwürfen. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

