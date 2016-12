Klagenfurter stellte Pakete mit über 100 km/h in 50er-Zone zu

KLAGENFURT. Einen besonderen Express-Service hat ein 24 Jahre alter Paketzusteller aus Klagenfurt in Krumpendorf (Klagenfurt-Land) am Montag durchgeführt.

Er war in einer 50-km/h-Zone mit 101 Stundenkilometern unterwegs. Eine Streife stoppte ihn, seinen Probeführerschein ist er los. Bei der Abnahme gab er an, nicht gemerkt zu haben, dass er so schnell unterwegs war, weil das Auto so leise sei.

Der junge Mann war gegen 11.45 Uhr im Ortsgebiet von Krumpendorf in eine Geschwindigkeitsmessung der Exekutive mit Laserpistole geraten. Die Beamten fuhren dem Mann nach. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass es sich bei dem flinken Zusteller um einen Probeführerscheinbesitzer handelte, welcher erst seit Juli des Vorjahres 2015 eine Lenkberechtigung hat.

