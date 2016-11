Kindergarten-Netzwerk: Chef freigesprochen

Also, diese Spannung ist kaum auszuhalten. Da haben wir also ein Unschuldslamm, das zwar ein bisschen Urkunden gefälscht hat (ist nachgewiesen, dafür auch verurteilt) und über diverse Strohmänner Fördergelder in nicht unerheblicher Höhe kassiert hat (Gratulation an die MA 10, dort verteilt man Steuergelder offensichtlich mit der Gießkanne und kontrolliert nicht einmal, wo man die Steuergeld hinpumpt. Echt jetzt, da schaut keiner nach, obwohl Hundertausende von Euro hingeschickt werden, ob da auch wirklich so viele Kinder in einen Kindergarten gehen, wie angegeben?) aber der hat keinesfalls die kriminelle Energie für Mietbetrügereien? Hey, der Abdullah P. liegt wahrscheinlich jetzt gerade wiehernd am Boden und lacht sich einen Ast über so viel Kulanz der österreichischen Justiz. Wetten, dass der nach seiner soeben erfolgten Enthaftung untertaucht und für das noch ausstehende Verfahren nicht mehr auffindbar ist? Wetten?