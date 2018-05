Handy-Code nicht verraten: 18-Jährige von ihrem Freund attackiert

WIEN. Die Weigerung, ihrem Freund den Code ihres Handys zu verraten, hat einer 18-Jährigen in Wien-Döbling am Montagabend eine brutale Attacke des Mannes eingebracht

Er drückte sie zu Boden und stieß Drohungen gegen die Frau aus. Als der 25-Jährige von ihr abließ, verständigte sie die Polizei.

Der Beschuldigte sei in der Wohnung in der Billrothstraße vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Vernehmung machte er keine Angaben. Letztendlich wurde der 25-Jährige angezeigt

