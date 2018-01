Große Lawinengefahr der Stufe vier in Vorarlberg

BREGENZ. Nach den Wetterkapriolen der vergangenen Tage ist die Lawinensituation in Vorarlberg heikel geblieben. Es bestand wie prognostiziert überwiegend große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Skala.

Die Arlbergstraße (L197) war seit Donnerstagabend gesperrt, mit einer Verkehrsfreigabe wurde aber noch am Freitagvormittag gerechnet.

Experte Andreas Pecl vom Vorarlberger Lawinenwarndienst riet von Aktivitäten abseits gesicherter Pisten dringend ab. Gefahrenstellen befanden sich vor allem oberhalb von 2.000 Meter in windbeeinflusstem Steilgelände sowie in eingewehten Rinnen und Mulden. Aus stark eingewehten Hangzonen waren außerdem weiterhin Abgänge von spontanen Locker- und Schneebrettlawinen möglich. "Diese können auch größere Ausmaße erreichen", warnte Pecl.

Die Lawinengefahr machte am Donnerstagabend - im Tagesverlauf waren im Norden Vorarlbergs 40 bis 90 Zentimeter Niederschlag gefallen - auch die Sperre der Arlbergstraße (L197) zwischen Langen und dem Arlbergpass notwendig, wodurch der Nobelskiort Lech vorläufig nicht auf dem Straßenweg erreichbar war. Nach der Wetterberuhigung Freitagfrüh und dem Absprengen von Lawinen wurde aber von einer baldigen Verkehrsfreigabe der L197 ausgegangen. Zwei am Donnerstagabend wegen akuter Lawinengefahr verhängte Straßensperren im Kleinwalsertal wurden am Freitagvormittag wieder aufgehoben.

Arlbergstraße wieder geöffnet

Die am Donnerstagabend aufgrund von Lawinengefahr verhängte Sperre der Arlbergstraße (L197) zwischen Langen und dem Arlbergpass ist am späten Freitagvormittag wie erwartet wieder aufgehoben worden. Damit war auch der Nobelskiort Lech wieder auf dem Straßenweg erreichbar.

