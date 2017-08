Grillverbot in Wien wird am Samstag aufgehoben

WIEN. Das wegen der Trockenheit verhängte Grillverbot in Wien wird aufgehoben.

Ab morgen, Samstag, darf an den dafür vorgesehenen Plätzen wieder gegrillt werden, informierte die zuständige MA 49 am Freitagnachmittag in einer Aussendung.

Grundsätzlich sind die Bundeshauptstädter offensichtlich sehr diszipliniert. Während des Verbots seien bei Kontrollen kaum Probleme aufgefallen.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema