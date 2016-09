Gedärme in Gepäck gefunden: Untersuchung

GRAZ. Der makabere Gedärme-Fund im Gepäck einer Marokkanerin am Flughafen Graz-Thalerhof wird vom Institut für Pathologie des Uniklinikums Graz untersucht.

Laut dem Leiter der Pathologie sei das Material fachkundig verpackt und mit Befund versehen gewesen. Es war bei einer Zollkontrolle am Flughafen entdeckt worden.

"Wir bekommen durchaus immer wieder organisches Material von Pathologieen aus dem Ausland zur Begutachtung. Normalerweise wird das Material aber direkt von der obduzierenden Stelle zu uns geschickt und nicht über Privatpersonen. Das ist schon unüblich", sagte Institutsleiter Gerald Höfler. Ob die Gedärme des Marokkaners überhaupt im Grazer Pathologie-Institut landen hätte sollen, bleibt fraglich: "Die Dame hat sich bei uns nicht angekündigt."

Als Grund habe die Frau gegenüber der Zollpolizei angegeben, sie glaube, ihr Ehemann sei vergiftet worden. Sie wolle nun die Innereien in Graz untersuchen lassen. "Wir untersuchen jetzt die Probe im Auftrag der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung auf sanitätspolizeiliche Fragestellung hin", so der Institutsleiter. Bis zu einem Ergebnis dürfte es mehrere Tage dauern.

Sachkundig verpackt

Das Material sei jedenfalls "fachgerecht in Formalin fixiert gewesen und sehr sachkundig verpackt" gewesen, so Höfler. Weiters sei es mit einer Diagnose auf Darmverschluss von der befundenden Stelle in Marokko der Ehefrau des Verstorbenen übergeben worden. Höfler erscheint diese Diagnose "aufs Erste durchaus plausibel". Vonseiten der BH Graz-Umgebung wollte man am Montag keine Auskunft geben.

