Freispruch für Eltern, die laut Anklage ihre Kinder töten wollten

KREMS. Weil sie laut Anklage sich selbst und ihre beiden Kinder umbringen wollten, ist ein iranisches Asylwerber-Paar am Donnerstag in Krems vor Gericht gestanden.

Der 37-jährige Vater soll die Tat in einem Brief angekündigt haben, sollte die Familie nach Kroatien abgeschoben werden. Der Anwalt der 39-jährigen Frau erklärte, der Brief sei ein "Hilfeschrei" gewesen. Die Familie sei zuvor einmal nach Kroatien rückgeführt worden und habe Angst vor einer Abschiebung gehabt.

Bei der Einvernahme soll der Mann laut Protokoll ausgesagt haben: "Meine Frau und ich haben beschlossen, wenn wir wieder nach Kroatien gehen müssen, töten wir unsere Kinder und uns selbst." Außerdem soll er auf die Frage eines Polizisten, wie sie die Kinder umbringen wollten, erklärt haben: "Wir hätten unsere Kinder vergiftet."

Der Prozess in Krems endete mit Freisprüchen im Zweifel. Die Richterin erklärte, die Aussage über den Mord könnte auch Ausdruck der Verzweiflung gewesen sein. Das Paar wurde Anfang Dezember 2017 festgenommen und saß seither in Untersuchungshaft. Auf der Flucht sei die Familie zweimal beinahe ertrunken. Eines der Kinder gehe in Österreich zur Schule.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema