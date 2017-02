Frau sexuell belästigt - Mann masturbierte in Auto

GRAZ. Eine Grazerin ist von einem vermeintlich ortsunkundigen Autofahrer sexuell belästigt worden.

Der Unbekannte hatte das Beifahrerfenster geöffnet und die 38-Jährige vom Gehsteig angelockt. Dann sah die Frau deutlich, wie der Mann im Wagen masturbierte. Als das Opfer sich lautstark darüber aufregte, fuhr der Täter davon, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mit.

Zugetragen hatte sich der Vorfall bereits vergangene Woche: Die Frau war am Donnerstag gegen 7.20 Uhr in der Plüddemanngasse zu Fuß neben der Straße gegangen, als auf Höhe Hausnummer 6 bei einem grauen Audi A4 das Fenster geöffnet wurde. Die Grazerin dachte, dass der Lenker nach dem Weg fragen wollte und beugte sich zum Fenster hinunter. Dann sah sie, wie der Mann am Fahrersitz offen sichtbar masturbierte. Nachdem sich die 38-Jährige aufregte, fuhr der Unbekannte weiter.

Das Opfer hatte sich aber das Grazer Kennzeichen gemerkt, wodurch die Polizei den Zulassungsbesitzer ausgeforschte. Der 24-Jährige gab an, dass er nicht gefahren sei, sondern ein Bekannter, der nun von den Ermittlern gesucht wird. Es ist noch unklar, ob es diesen anderen Lenker überhaupt gibt. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen, hieß es am Dienstag.

