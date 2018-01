Frau rutschte aus und wurde von Lkw überrollt und getötet

Mehr Chronik

VILLACH. Zwei Männer sind am Sonntagabend nach der Einreise aus Slowenien nach Kärnten durch den ...

HAIMING. Unbekannte haben in der Nacht auf Montag zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe aus einem Hotel ...

ZELL AM SEE. Vollkommen danebengegangen ist für einen 18-jährigen Pinzgauer in der Nacht auf Montag eine ...