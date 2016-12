Frau in Taxi missbraucht: Ging Polizei ein Serientäter ins Netz?

WIEN. Taxifahrer legte Geständnis ab – Ermittler suchen weitere Opfer.

Wiener Taxifahrer soll über schlafende Frau hergefallen sein. Bild: APA/LPD WIEN

WIEN. Ein 53 Jahre alter Taxifahrer soll in Wien eine Frau missbraucht und bestohlen haben, die sich von ihm von der Wohnung eines Freundes nach Hause bringen hatte lassen. Während der Fahrt schlief die 31-Jährige ein.

Zuhause in ihrer Wohnung in der Josefstadt verspürte die Frau schmerzhafte Verletzungen, außerdem fehlten ihr 200 Euro, teilte die Wiener Polizei gestern mit. Der Vorfall hatte sich bereits am 25. November abgespielt. Die 31-Jährige war knapp vor 3.30 Uhr in das Taxi gestiegen. Der Taxifahrer konnte von Kriminalisten ausgeforscht und einvernommen werden. Er zeigte sich zum Missbrauch und zum Diebstahl geständig.

Womöglich handelt es sich um einen Serientäter: Denn den Ermittlern gegenüber gab der Mann eine weitere sexuelle Belästigung zu. Die Polizei will wissen, ob es noch weitere mutmaßliche Opfer gibt, und bittet diese, sich bei der Kripo in Wien zu melden.

