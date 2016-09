Artikel nachrichten.at/apa 27. September 2016 - 16:18 Uhr

Prozess gegen Amokfahrer: "Er ist ein Schauspieler" GRAZ.Tag 6 im Prozess gegen Alen R., der am 20. Juni 2015 drei Menschen getötet und viele verletzt haben ...

Frau erstochen - Fahndung nach Lebensgefährten WIEN. Eine 53 Jahre alte Frau ist am Dienstagvormittag tot in einer Wohnung in Wien-Favoriten gefunden ...

Grundwehrdiener bei Unfall mit Druckkochkessel verletzt ZELTWEG. In der Truppenküche des Fliegerhorsts Hinterstoisser in Zeltweg sind am Montag vier Soldaten bei ...

Einbrecher stahlen Bargeld aus Arztpraxis von Karl Schnell SAALBACH-HINTERGLEMM/ZELL AM SEE. Einbrecher haben aus der Arztpraxis von Salzburgs FP-Chef Karl Schnell ...