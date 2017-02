Feuer in Hotel in Saalbach: Fünf Urlauber mussten ins Spital

SAALBACH. Ein Hotelbrand in der Nacht auf Samstag hat in Saalbach (Pinzgau) in Salzburg fünf Verletzte gefordert. Fünf Urlauber mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

Symbolbild Bild: APA

Eine Urlauber-Gruppe aus Dänemark war in der Pension einquartiert. Bei Schweißarbeiten an einem Boiler brach im Keller das Feuer aus. Die 24 Touristen konnten noch rechtzeitig ins Freie flüchten. Fünf von ihnen mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital, berichtete die Polizei.

Die Isolation des Boilers ging wegen der starken Hitzeentwicklung in Flammen auf. Innerhalb kürzester Zeit entstand ein Schmorbrand, die Pension war bald dicht verqualmt. Die fünf Verletzten wurden vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Der entstandene Sachschaden stand vorerst noch nicht fest, dürfte aber erheblich sein. Mit Unterstützung der Feuerwehr holten die Urlauber ihr Gepäck aus den Zimmern und wurden in Ersatzquartiere untergebracht.

