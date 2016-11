"Falsches" Seefeld: Lkw-Lenker verfuhr sich um 900 Kilometer

SEEFELD. Eine Tiroler Speditionsfirma hat eine Pistenraupe in das "falsche" Seefeld geliefert. Anstatt nach Seefeld in Tirol ging das Pistengerät in das 900 Kilometer entfernte Seefeld in Norddeutschland.

Das berichteten Medien am Donnerstag. Ein deutscher Stammgast des Tiroler Tourismusorts sah die Pistenraupe mit dem Logo des Wintersportorts und schickte ein Foto davon ins richtige Seefeld.

"Der Pistenbully schaut super aus, nur leider steht er im falschen Seefeld", kommentierte daraufhin der Seefelder Tourismusverbandsdirektor Elias Walser das Foto in der "Tiroler Tageszeitung". Dem TVB sei nun versprochen worden, dass das Gerät spätestens am Freitag im richtigen Seefeld ankomme.

Hergestellt wurde das Pistenfahrzeug in Laupheim in Baden-Württemberg, etwa 200 Kilometer von Seefeld in Tirol entfernt. Die Spedition schickte das Gerät aber auf eine 750 Kilometer lange Reise nach Seefeld bei Bad Oldesloe, das zwischen Lübeck und Hamburg liegt.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (519) · 24.11.2016 19:28 Uhr von silkro· 24.11.2016 19:28 Uhr Die Frage ist ob es wirklich die Schuld des Fahrers bzw. der Spedition/Frächterei ist ? Kommt schon mal vor dass ein Lieferschein vom Absender falsch ausgestellt wurde. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 8 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema