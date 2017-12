Fahrer von Flughafentransport raste auf A4

WIEN. Der Fahrer eines Flughafentransports hat am Stefanitag wegen Raserei seinen Führerschein abgeben müssen.

Bild: vowe

Der 26-Jährige war in Wien auf der Ostautobahn (A4) bei einer 100er-Beschränkung mit 158 km/h unterwegs und bei der 80er-Beschränkung mit 143 km/h. Eine Zivilstreife bemerkte die massiv erhöhte Geschwindigkeit und hielt den Lenker an, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der junge Mann fuhr gegen 9.15 Uhr Richtung Wien, um einen Fahrgast abzuholen, den er zum Flughafen bringen sollte. Wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung musste er den Mietwagen stehenlassen und vorläufig die Fahrerlaubnis abgeben.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema