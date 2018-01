Elf Feuerwehren bei Hotelbrand im Waldviertel im Einsatz

RAABS/Thaya. Ein Brand in einem Hotel in der Waldviertler Gemeinde Raabs a.d. Thaya (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) hat am Donnerstag elf Feuerwehren mit mehr als 120 Mann gefordert.

Der Speisesaal wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Bild: www.facebook.com/ffraabs

Verletzt wurde niemand, berichtete das Bezirkskommando. Der Betrieb hat derzeit geschlossen. Der Brand blieb auf den Speisesaal der Unterkunft begrenzt. Vom Rauch sind laut Feuerwehr jedoch mehrere Räume betroffen. Nach Auskunft des Hotelbesitzers soll der Saisonstart im März gesichert sein.

Die Löschtrupps waren gegen 15.50 Uhr alarmiert worden. Aus dem Speisesaal des Hotels in der Hauptstraße von Raabs drang dichter Rauch. Die Einsatzkräfte gelangten mit Leitern über ein Vordach in den ersten Stock und brachten die Flammen rasch unter Kontrolle, teilte das Bezirkskommando mit. Die FF Raabs war mit mehreren Einsatzfahrzeugen, darunter die Teleskopmastbühne, innerhalb weniger Minuten am Ort des Geschehens und begann neben der Brandbekämpfung auch Nebengebäude zu schützen. Im Minutentakt eintreffende weitere Feuerwehren stellten in der Zwischenzeit die Löschwasserversorgung aus der nahen Thaya sicher. Um 18.00 Uhr wurde "Brand aus" gegeben.

Die FF Raabs stellte bis in Nachtstunden eine Brandwache. Die restlichen aufgebotenen Feuerwehren beendeten ihren Einsatz am frühen Donnerstagabend.

