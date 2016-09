Einbrecher stahlen Bargeld aus Arztpraxis von Karl Schnell

SAALBACH-HINTERGLEMM/ZELL AM SEE. Einbrecher haben aus der Arztpraxis von Salzburgs FP-Chef Karl Schnell in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) in der vergangenen Woche mehrere hundert Euro Bargeld aus der Registrierkasse und mehr als tausend Euro aus einem Tresor gestohlen.

Karl Schnell Bild: (APA/BARBARA GINDL)

Die Ordination wurde durchwühlt, der Gesamtschaden beträgt nach Angaben von Schnell gegenüber Medien einige tausend Euro.

Die Unbekannten haben es in der Nacht auf 23. September in der Ordination des Allgemeinmediziners und Politikers offenbar nur auf Geldscheine abgesehen. Münzen wurden liegen gelassen. Aus der Registrierkasse wurde offenbar ein Betrag von rund 500 Euro gestohlen, aus dem Tresor rund 2.000 Euro. Auf der Suche nach Geld brachen die Diebe auch sämtliche Kästen auf.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Die Spuren müssten noch ausgewertet werden, sagte ein Polizei-Sprecher am Dienstag auf Anfrage der APA. In der gleichen Nacht wurde noch in zwei Firmen und in eine Trafik im Glemmtal eingebrochen. Weil zum Aushebeln der Fenster immer das gleiche Tatwerkzeug verwendet wurde, geht die Polizei davon aus, dass es sich immer um dieselbe Täterschaft handelte. Die zwei Betriebe verließen die Einbrecher allerdings ohne Diebesgut, aus der Trafik wurden Zigarettenstangen und Bargeld gestohlen.

2 Kommentare (11622) · 27.09.2016 11:18 Uhr von Gugelbua· 27.09.2016 11:18 Uhr vielleicht ein Patient?, wegen teurer Praxisgebühren ?

die unhandlichen Münzen hätte ich auch nicht genommen Antwort schreiben

