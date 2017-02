Drogen-Konsumenten überfielen Dealer: Trio festgenommen

WIEN. Nach dem Überfall auf einen Drogendealer in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat die Polizei nun drei verdächtige Suchtgift-Konsumenten festgenommen.

Die Tat hatte das Trio bereits im Dezember in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus verübt. Das Opfer, ein 26-Jähriger, sitzt wegen Drogenhandels ebenfalls in Untersuchungshaft, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Freitag. Dort erzählte er vom Überfall.

Die drei Drogen-Abnehmer lauerten dem 26-Jährigen am 26. Dezember in einem Stiegenhaus auf. Sie bedrohten den Mann mit einem Messer, forderten Bargeld und Heroin. Mit ein paar Heroinkugeln flüchteten sie. Nach umfangreichen Erhebungen in der Suchtmittelszene nahmen die Beamten des Landeskriminalamtes nun einen 35-jährigen Serben und einen 26-jährigen Bosnier in Wien fest, ein 36-jähriger Österreicher wurde in Linz gefasst. Alle drei sind geständig. Als Motiv nannten sie Geldprobleme zur Finanzierung ihrer Drogensucht.

