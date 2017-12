Drei Tote bei Brand: Kerze oder Kurzschluss als Ursache

KÖFLACH. Die Erhebungen nach dem Brand bei Köflach, bei dem am Stefanitag zwei Frauen und ein Kleinkind ums Leben kamen, haben am Mittwoch zwei mögliche Ursachen ergeben: ein Kurzschluss oder eine brennende Kerze.

Das Wohnhaus ist nur noch eine Ruine. Wegen Einsturzgefahr konnte die Feuerwehr nicht ins Gebäude vordringen. (APA) Bild: APA

Die Ermittler stellten fest, dass die Flammen eindeutig im Vorraum ihren Ausgang genommen hatten. Dort waren sowohl der Schaltkasten als auch eine Kühltruhe. Zudem könnte dort auch eine Kerze von der verstorbenen 70-jährigen Hausbesitzerin angezündet worden sein.

Die Obduktionen werden indessen vermutlich erst am Freitag abgeschlossen sein, sagte Ermittler Harald Stranz auf Nachfrage. Er schilderte, dass die 70-Jährige sich offenbar noch vor den Rauchgasen ins Freie retten wollte, denn sie wurde im Vorraum kurz vor der Haustür am Boden liegend gefunden. Die 77-jährige pflegebedürftige Angehörige starb in ihrem Bett, der zweijährige Enkel der Hausbesitzerin im Gitterbett – eine Reportage lesen Sie hier. Ein Fremdverschulden wurde von den Ermittlern ausgeschlossen.

Entdecker des Feuers befragt

Am Vormittag wurde der Entdecker des Feuers, der 33-jährige Lebensgefährte der 29-jährigen Mutter, befragt werden. Die Frau hat bei dem Feuer ihren zweijährigen Sohn sowie ihre 70-jährige Mutter und eine 77-jährige Angehörige verloren.

Ersten Angaben des Lebensgefährten zufolge soll Chaos geherrscht haben, als er die Flammen entdeckte. Bei der Vernehmung sollte der Mann nun unter anderem Auskunft über den Standort von Kerzen und den Abend vor dem Brand geben. Das soll den Ermittlern helfen, die Ursache zu finden. Seine Lebensgefährtin kann vorerst nicht befragt werden. Sie wird vom Kriseninterventionsteam betreut.

Video: Jürgen Haas vom Landespolizeikommando Steiermark erklärt den Stand der Ermittlungen:

Bei dem Bauernhof in Graden bei Köflach (Bezirk Voitsberg) war in der Früh des Stephanitags Feuer ausgebrochen, das der 33-Jährige entdeckte. Er konnte sich mit seiner Lebensgefährtin und vier Kindern im Alter von fünf bis acht Jahren ins Freie retten.

Sie hatten alle im Obergeschoß geschlafen und gelangten über einen Balkon in Sicherheit, während die Großmutter, die pflegebedürftige 77-Jährige sowie der zweijährige Sohn der 29-Jährigen im Erdgeschoß von den Flammen offenbar eingeschlossen wurden. Sie konnten von den Feuerwehrleuten nur noch Tod aufgefunden werden.

Video: Besonders tragisch ist ein Brand auf einem Bergbauernhof in Graden bei Köflach in der Weststeiermark ausgegangen: drei Personen, zwei Frauen und ein zweijähriger Bub sind dabei ums Leben gekommen.

