Dieses Trio ließ 66 Parfums mitgehen

GERASDORF/WIEN. Ein Mann und zwei Frauen sollen in Drogeriemärkten in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg) und Wien Parfums gestohlen haben. Das Trio verursachte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich einen Gesamtschaden von rund 7.000 Euro.

Dieses Trio wird gesucht, eine Diebin hat eine auffällige Tätowierung am Rücken. Bild: LPD NÖ

Fahndungsbilder der drei Verdächtigen wurden am Donnerstag veröffentlicht. Die Exekutive ersuchte um Hinweise, die zur Ausforschung der Täter führen.

Das Trio war am 27. Dezember des Vorjahres in einem Geschäft in Gerasdorf bei Wien von einer Überwachungskamera aufgenommen worden, als es 66 Parfums mitgehen ließ. Der Mann dürfte dabei eine präparierte Einkaufstasche verwendet haben, während die beiden Frauen ihren Komplizen laut Polizei vor den Blicken von Kunden und Personal schützten.

Die drei Verdächtigen verließen nach wenigen Minuten den Drogeriefachmarkt und sollen sich in einem Fahrzeug, in dem sich ein weiterer Komplize befunden haben dürfte, aus dem Staub gemacht haben. Ihnen wurde auch der Diebstahl von 13 Parfums in der Bundeshauptstadt zugeordnet.

Alle drei per Lichtbild Gesuchten wurden als schlank beschrieben. Der Mann hat nach Polizeiangaben kurze dunkle Haare. Er trug einen violetten Kapuzensweater, ein dunkles Shirt und eine graue Hose. Eine Frau hat lange blonde Haare und ein Tattoo am Nacken, sie war mit einem schwarzen Pullover und dunkler Hose bekleidet. Ihre Komplizin hat lange brünette Haare und trug Jeans, eine helle Bluse und eine blaue Jacke. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gerasdorf (Tel. 059133-3224) erbeten.

