Mehr Chronik

WIEN. Zu sieben Jahren Haft ist ein 19-jähriger Afghane am Donnerstag von einem Wiener Schwurgericht ...

MALLNITZ. Ein 53-jähriger Kärntner ist am Donnerstag bei einem Lawinenabgang nahe der Jamnigalm in ...

ST. KANZIAN. Zuerst nur von der Feuerwehr zur Unterstützung benötigt, wurde die Polizei in Kärnten neben ...

BREGENZ. Ein querschnittgelähmter Mann ist in Hard in der Nacht auf Donnerstag mit seinem E-Bike in einen ...