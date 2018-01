Die Stunde der Wintervögel: Zählen Sie mit!

WIEN. An drei Tagen jeweils eine Stunde für die Vogelbeobachtung im Garten erübrigen – darum geht es bei der traditionellen Vogelzählung von BirdLife.

Vorjahrssieger Haussperling Bild: APA

Heute, am Samstag und am Sonntag ist es wieder so weit: Da heißt es, eine beliebige Stunde lang von jeder gesehenen Vogelart die jeweils höchste gleichzeitig anwesende Anzahl der Tiere notieren. Den Folder für die Meldungen kann man unter der Hotline 01/5222228 anfordern oder auf www.birdlife.at herunterladen. Einsendeschluss ist der 13. Jänner. Die Ergebnisse gehen in eine großflächige Bestandsstudie der Vogelschutzorganisation ein.

8800 Hobby-Vogelkundler haben im Vorjahr mitgemacht. Damals führte der Haussperling die Liste vor der Kohlmeise an.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema