Das waren die meistgelesenen Geschichten der Woche

Warum die Uhren bis fünf Minuten der Zeit hinterherhinkten, interessierte in der vergangenen Woche unsere Leser sehr. Wir haben die fünf meistgelesenen Geschichten zusammengestellt.

Der Mord an einer 46-jährigen Kroatin in Bad Schallerbach löste nicht nur in der Kurstadt Entsetzen aus. Nachbarn hatten - wie berichtet - die Frau noch um Hilfe schreien hören.

Zeitgeber, die über Steckdosen betrieben werden und häufig günstigere Fabrikate sind, beziehen ihre Uhrzeit anders als Funkuhren oder teurere Quarzuhren über einen einfachen Trick. Und wie berichtet wurde genau das Problem.

In der Weststeiermark ist eine Putzfrau, als sie mit der Arbeit fertig war und die Firma gegen 18.30 Uhr verlassen wollte, mit der Hand im Zufahrtstor hängen geblieben und gestorben.

Paralympic-Starter Patrick Mayrhofer aus Helfenberg ist nicht nur ein hervorragender Sportler, sondern auch ein mutiger Mensch. Wir berichteten vor dem Start der Paralympic, warum der Helfenberger die weltweit erste bionische Prothese hat.

Helmut Hofbauer unterrichtet Mathematik und Physik an der HTL Paul-Hahn-Straße in Linz. Er ist Lehrer aus Leidenschaft und nur knapp älter als seine Schüler.

