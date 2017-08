Carnuntum ist um Sensation reicher: Römische Wasserleitung freigelegt

PETRONELL-CARNUNTUM. In sechs Wochen ausgegrabene Reste einer Leitung stammen aus dem zweiten Jahrhundert.

Die in sieben Metern Tiefe entdeckten Reste einer römischen Wasserleitung gelten als Sensationsfund. Bild: Schneider

Es ist eine wissenschaftliche Sensation, die in Petronell-Carnuntum in den vergangenen sechs Wochen freigelegt worden ist: Bei Ausgrabungsarbeiten für ein Leitungsprojekt des niederösterreichischen Energieversorgers EVN stieß man in sieben Metern Tiefe auf die Reste einer Wasserleitung aus der Römerzeit.

Errichtet wurde sie in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts, um die römische Zivilstadt Carnuntum mit sauberem Trinkwasser auszustatten. Vergleichbar ist in Europa nur die Eifelwasserleitung, die das antike Köln mit Wasser versorgte.

"Eine Präzisionsarbeit"

"Die freigelegte Wasserleitung ist ein Produkt höchster Ingenieurskunst, denn auf einer Länge von 14 Kilometern musste das Gefälle von durchschnittlich zwei Promille genau ausgerechnet sein, das erforderte Präzisionsarbeit", sagt Franz Humer, der wissenschaftliche Leiter der Römerstadt Carnuntum und Landesarchäologe von Niederösterreich. Die Wasserleitung ist 45 Zentimeter breit und zwischen 1,20 und 1,40 Meter hoch. Einbezogen in die wissenschaftlichen Grabungen waren Experten der Denkmalbehörde, der Kulturabteilung des Landes Niederösterreich und der Römerstadt Carnuntum.

Die Existenz der römischen Wasserleitung ist seit mehr als hundert Jahren bekannt. Noch heute ist sie funktionstüchtig und versorgt den Teich des Tiergartens Petronell. Nun ist sie freigelegt, dokumentiert und gesichert worden.

Große Ausstellung geplant

Im kommenden Jahr wird es eine Dokumentation über die Freilegung der antiken Wasserleitung geben. Die Ergebnisse werden in einer Ausstellung in Petronell-Carnuntum gezeigt.

Die Fundstelle wird jetzt wieder zugeschüttet, "so dass einer landwirtschaftlichen Bewirtschaftung im Herbst 2017 nichts im Weg steht", sagt der Landesarchäologe. Der Bau wurde vermutlich von Pionieren durchgeführt, die um 150 nach Christus in der Zivilstadt stationiert waren.

